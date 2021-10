UPDATE Apeldoorn­se voorzitter (73) van hulpclub bij zelfdoding opgepakt na recente suïcides

29 september Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. De 73-jarige Apeldoorner is vanochtend aangehouden, nadat eerder zijn huis is doorzocht. De aanleiding is een aantal recente zelfdodingen.