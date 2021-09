Apeldoornse voorzitter (73) van hulpclub bij zelfdoding opgepakt na recente suïcides

UPDATEJos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. De 73-jarige Apeldoorner is vanochtend aangehouden, nadat eerder zijn huis is doorzocht. De aanleiding is een aantal recente zelfdodingen.

Van Wijk heeft zich na overleg zelf bij de politie gemeld. Hij wordt ook verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, die als oogmerk heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding. Volgens het Openbaar Ministerie is daarvan sprake als twee of meer personen zich gestructureerd en langere tijd met het misdrijf bezighouden. CLW strijdt sinds 2013 voor het recht op zelfdoding.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.

De voorzitter is aangehouden naar aanleiding van ‘een aantal recente gevallen van zelfdoding’, aldus OM-woordvoerder Annette Toonen. Op vragen over het aantal zelfdodingen en waar en wanneer deze gepleegd zijn, gaat het OM niet in. Er is een verband met het onderzoek naar de verspreiding van zelfdodingspoeder Middel X door een CLW-lid in Brabant, bevestigt het OM.

Onnodig

De Coöperatie is teleurgesteld over de aanhouding, laat Van Wijks advocaat Tim Vis weten. ,,Bovendien neemt Jos apert afstand van het idee dat sprake zou zijn van een ‘criminele organisatie’. De CLW handelt binnen de kaders van de wet, beijvert zich juist om de wettelijke mogelijkheden te verruimen en is daarover - ook naar het OM - transparant. Het doet Jos veel pijn dat hiermee 27.500 leden van CLW worden gecriminaliseerd.’’

Volgens advocaat Vis is de aanhouding onnodig: ,,Het valt Jos zwaar dat hij van zijn vrijheid is beroofd. Dat was ook in het geheel niet nodig geweest. Jos had zich graag ook zonder aanhouding gemeld en alle vragen beantwoord.’’

Pijnlijk en triest

Nabestaanden zijn blij met de aanhouding, merkt advocaat Sébas Diekstra. Hij staat de ouders van zes slachtoffers van het zelfdodingspoeder bij. Zij waren tussen de 18 en 40 jaar oud. ,,Wij stonden op het punt om zelf aangifte te doen tegen CLW voor het aanzetten tot en/of hulp bij zelfdoding. Eén van mijn cliënten had vorig jaar zelf ook al aangifte tegen hen gedaan.’’

Quote Inmiddels zijn we drie jaar verder en zijn een hele hoop mensen aan Middel X overleden Sébas Diekstra, Advocaat nabestaanden

Hij vervolgt: ,,Ik denk dat de zaak in Brabant mogelijk de missing link is, waardoor het OM meer inzicht heeft gekregen in de organisatie. Tegelijkertijd is het pijnlijk en triest dat we inmiddels drie jaar verder zijn en een hele hoop mensen aan Middel X zijn overleden.’’

Dat gevoel deelt Randy Knol. Zijn dochter Ximena overleed in 2019 door Middel X. Samen met zijn vrouw Caroline heeft hij Stichting Ximena's Vlinder opgericht om zelfdoding onder jongeren bespreekbaar te maken. ,,We hopen dat de aanhouding van de voorzitter van de CLW uiteindelijk leidt tot een veroordeling en een verbod op deze organisatie.’’

Eerste onderzoek

Justitie heeft CLW al langere tijd op de korrel. Er zijn twijfels of de belangenvereniging binnen de marges van de wet werkt. Zo wilde de Coöperatie in 2018 het zelfmoordpoeder onder leden verspreiden. Van Wijk zag af van dat plan, nadat Justitie een strafrechtelijk onderzoek startte. Het OM concludeerde vervolgens dat CLW zich niet schuldig had gemaakt aan hulp bij zelfdoding of andere strafbare feiten.

CLW stelt dat het leden alleen informeert over de legale mogelijkheden tot zelfdoding, maar dat zij het middel niet verstrekt. Dat is strafbaar en kan een jarenlange celstraf opleveren. Zelfdoding via Middel X is geen euthanasie. Er is niet beoordeeld of er sprake is van uitzichtloos of ondraaglijk lijden en er is geen arts bij betrokken.

Nieuwe zelfdodingen

Sinds mei ligt CLW opnieuw onder het vergrootglas, nadat een vrouw uit Best het zelfmoordpoeder had ingenomen. Het spoor leidde naar Alex S. (28) uit Eindhoven. Van hem had de vrouw het middel gekocht. Rondom huisbijeenkomsten met CLW-leden zouden afspraken zijn gemaakt over het zelfdodingspoeder.

Volgens het OM heeft S. het middel aan honderden mensen verkocht en gebruikten zeker zes personen het om daadwerkelijk een einde aan hun leven te maken. Naar aanleiding hiervan is CLW gestopt met het houden van huisbijeenkomsten, meldde Van Wijk vorige maand.

Hij benadrukte dat er tijdens de bijeenkomsten niet gesproken werd over de aan- en verkoop van zelfmoordpoeder. Het verstrekken van zo'n middel is ‘hulp bij zelfdoding’ en bij wet verboden. Van Wijk zei tegen het Brabants Dagblad: ,,We kunnen niet zeggen dat het in het verlengde van de bijeenkomst niet gebeurt. Dat iemand zegt: ‘Ik heb besteld en nog wel wat over.’ Of dat er wordt gesproken over samen bestellen.”

Onbevreesd helpen

Overigens spande CLW in april een procedure tegen de Staat aan. Volgens de Coöperatie maakt de overheid het recht op zelfbeschikking op het eigen levenseinde onmogelijk, doordat zij hulp bij zelfdoding strafbaar stelt. CLW vindt dat artsen om welke reden dan ook tot levensbeëindiging over mogen gaan en daarbij onbevreesd kunnen helpen, aldus de CLW.

