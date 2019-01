Apeldoornse vrouwen overdonderd door plotselinge fik tijdens rijden

Voorjaars­ker­mis nog één keer bij Americahal in Apeldoorn

De Voorjaarskermis wordt zeer waarschijnlijk nog één keer op het parkeerterrein van de Americahal gehouden. Dat moet van 9 tot en met 17 maart gebeuren. De evenementenhal sloot in december 2017, maar is nog steeds niet gesloopt. De verwachting is niet dat dit voor 17 maart gaat gebeuren.