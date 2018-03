Apeldoornse VVD schuift 'buitenstaander' Joon naar voren als wethouder

Joon (52) is in Apeldoorn de grote onbekende in dat gezelschap. De partij denkt met hem kwaliteit en betrokkenheid met ervaring te combineren. Voor zijn wethouderschap in de gemeente Overbetuwe was hij ook al wethouder in Cuijk en Grave. Hij is op zoek naar woonruimte in Apeldoorn, meldt de VVD.