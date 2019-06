Apeldoornse waarschuwt hardlopers na aanval buizerd in het Paleispark

De Apeldoornse liep gisterochtend door het park achter Paleis Het Loo, toen ze ineens werd aangevallen. ,,Totaal onverwacht werd ik op mijn achterhoofd geraakt. Ik struikelde bijna, maar ik herpakte me net op tijd. Daarna zag ik dat het een buizerd was, het dier zat boven me in een boom.’’

Ze twijfelt wat ze moet doen, hard wegrennen of rustig weglopen? ,,Ik heb mijn armen boven mijn hoofd gehouden en weggelopen. Gelukkig was ik bijna klaar met mijn rondje’’, vertelt Den Besten - Jochems. Eenmaal thuis blijkt dat ze een forse schram op haar hoofd heeft. ,,Volgens de huisarts was het niet nodig om de wond te hechten, maar ik heb wel een tetanusprik gekregen.’’

Meerdere aanvallen

Het is niet voor het eerst dat een buizerd mensen aanvalt aan de westkant van Apeldoorn. Twee weken geleden werd een hardloper die over de Amersfoortseweg, net voorbij de Julianatoren liep, aangevallen. Weer twee dagen later werd een wandelaar in het Oranjepark te grazen genomen.

Waarschuwen