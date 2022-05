Apeldoornse warenmarkt voor het eerst te vinden op nieuw, maar wel ‘vies’ Plein van de Stad

José Bonenberg van de Apeldoornse warenmarkt liep afgelopen weekend even een rondje over de kermis en zag het gelijk. ,,Het plein is nu al goor en vies’’, concludeert ze. ,,Wij hebben als marktondernemers een brief gekregen dat als wij schade maken of het plein vervuilen, dat dat op ons verhaald zal worden. Maar je ziet nu al dat het vies en goor is na een weekje kermis.’’ En dan doelt ze nog niet eens per se op het feit dat er na de kermis nog geen veegwagen is langs geweest. ,,Je ziet gewoon dat bepaalde vetten het plein nu al hebben aangetast.’’