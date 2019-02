Apeldoornse webshop laat spoor van gedupeerden na

Transforma­tie centrum houdt Apeldoorn in zijn greep

8:00 Shoppen in Apeldoorn is weer leuk. Want: hoe minder leegstand, hoe aantrekkelijker. En dat is nou net wat gaande is, nu achter minder winkeletalages die ‘vervloekte’ posters met de tekst ‘Te Huur‘ zijn te ontwaren. Centrummanager Hella Soethof ziet dat de binnenstad ten goede transformeert. ,,Als je over vier jaar terugkomt, dan herken je het centrum nauwelijks meer.’’