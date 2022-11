Apeldoornse werkgroep Amnesty International viert 50-jarig bestaan en houdt tegelijkertijd schrijfactie

Iedereen kan op deze dag tot 21.00 uur het Stadhuis binnenlopen om een brief of kaart te komen schrijven voor verschillende mensen die gevangen zijn genomen, omdat ze vreedzaam hebben geprotesteerd voor de mensenrechten in hun land. Ook kinderen zijn welkom. Zij kunnen een tekening maken. Van 17.00 tot 20.00 uur is er buiten een fakkelwake waar iedereen aan mee kan doen.

Jubileumprogramma

De werkgroep Apeldoorn viert het 50-jarig bestaan met een speciaal jubileumprogramma. Dagmar Oudshoorn, directeur Nederland van Amnesty International, houdt een toespraak. Er zijn muziekoptredens van Old Friends, koor Volver en zanggroep Esger en er worden gedichten voorgedragen door Herman Kattemölle en voormalige stadsdichters Aad van der Waal en Hanz Mirck. Daarnaast staan er kramen met informatie van Mondial partners en goededoelenorganisaties. De toegang voor bezoekers is gratis.

De werkgroep Apeldoorn is in 1972 opgericht. Sindsdien komen de leden in actie voor wereldwijde mensenrechtenschendingen door onder meer door het organiseren van (schrijf)acties, gastlessen geven op scholen en door het vertonen van Movies that Matter films in Gigant. Het team Apeldoorn bestaat momenteel uit 15 mensen.