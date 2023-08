Apeldoornse wetenschapper maakt zich hard voor onschuld ‘moordzuster’: ‘Ze hebben onzin verkondigd’

Commotie in de nacht na rokend pannetje op het vuur in Apeldoorn­se flat

Buren die midden in de nacht werden gewekt, een ambulance in de straat en de brandweer die een deur in beukte om een bewoner te ontzetten; een rokend pannetje op het vuur zorgde vannacht in een flat aan de Eburonenstraat in Apeldoorn voor veel commotie.