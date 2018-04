Apeldoornse wethouder krijgt thema in plaats van portefeuille

Thema

Kandidaat-wethouder Joon is zich nu al aan het inwerken voor zijn toekomstige baan in Apeldoorn. Hij is op dit moment demissionair wethouder in Grave. Daar is zijn partij VVD - samen met de Lokale Partij Grave en het CDA in het college - uit de coalitieonderhandelingen gestapt omdat beide andere partners een duidelijke meerderheid hebben gekregen. Streefdatum in Grave om 'eruit' te komen is 15 mei. Tot die datum is hij daar dus wethouder. ,,Nu er een demissionair college is, is het relatief rustig'', zegt Joon. ,,Dat heeft als voordeel dat ik in Apeldoorn al bezig kan. Daar ben ik nu al vier avonden per week mee bezig.''