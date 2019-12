Apeldoornse wethouder over sluiting Hoenderloo Groep: ‘Kinderen staan op één, de rest komt daarna’

Was u verrast door het voornemen van Pluryn om de locaties in Hoenderloo en Deelen te sluiten?

,,Dat kun je wel stellen, ja. Drie weken geleden belde Karel Verweij (topman Pluryn, red.) me op met deze boodschap. Dat verbaasde me, want Pluryn had mij eerder verteld dat ze andere locaties op het oog hadden. Hoenderloo zouden ze juist uitbreiden. Nu ging het de andere kant op. Tja, sloeg bij ons in als een bom. Pas later heb ik uit de krant moeten lezen wat ze precies van plan waren.’’