Apeldoornse wijk baalt van vertrek supermarkt, maar met een beetje pech zit er straks niet één meer in de buurt

Want in het plan om tenminste 1300 woningen aan het Kanaal Noord te laten verrijzen, verdwijnen binnen enkele jaren ook de nabijgelegen Lidl en Dirk van den Broek. ,,Het is onduidelijk of daar weer supermarkten voor terugkomen’’, weet kersvers wijkraadvoorzitter Wiard Ruislink. ,,Dat baart ons wel zorgen en daarom hebben we de gemeente gevraagd om een keer uitleg over de ruimtelijke ontwikkeling te geven aan de wijkbewoners. De informatie is namelijk niet eenduidig.’’