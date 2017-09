Apeldoornse wijk wil wel een windmolen in achtertuin

Kerschoten neemt daarmee stelling tegen de wijkraad Zuid-Oost (De Maten), die zich in juli nog tegen de bouw van windmolens keerde. Dat is kortzichtig, reageert Kerschoten, want door het afbouwen van aardgas groeit de elektriciteitsbehoefte zo sterk dat duurzame energiebronnen als wind wel móeten worden aangeboord. ,,Tijden veranderen. Technieken veranderen. De aarde is aan het veranderen. Verduurzaming is een van de grootste taken die wij, onze generatie, nu moeten zien vorm te geven'', stelt de wijkraad.

Hoorzitting

De gemeenteraad houdt volgende week donderdag een hoorzitting over windenergie. De wijkraad Kerschoten vindt het belangrijk een officieel standpunt in te nemen en zo een ferm signaal af te geven. Windmolens moeten geen onderwerp op zich zijn, maar onderdeel van een discussie over duurzame energie, vindt de wijkraad. ,,We zullen alle duurzame energiebronnen en een maximale inzet op energiebesparende maatregelen nodig hebben om af te komen van onze aardgasverslaving'', stelt de wijkraad. ,,Om dat te bereiken moeten grote inspanningen en soms pijnlijke keuzes worden gemaakt, door ieder individueel maar ook door de samenleving als totaliteit. Niemand uitgezonderd.''

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen is bijvoorbeeld een plek pal tegen Kerschoten aan waar van de wijkraad een windmolen mag komen, zegt vice-voorzitter Ton Ceelie. De vraag is of dat wel mogelijk is gezien de 'hindercirkel' die rondom vliegveld Teuge ligt waarbinnen dermate hoge bouwwerken niet zijn toegestaan. Die cirkel loopt tot in de wijk en Stadhoudersmolen, zegt Ceelie, maar dit aspect mag de discussie over windmolens niet vertroebelen. Het is ook mogelijk om een segment uit die cirkel te halen en daar een vliegverbod te laten gelden, stelt hij. Vliegtuigjes die vanaf Teuge richting paleis Het Loo willen, hoeven niet per se over Kerschoten, aldus Ceelie, maar kunnen ook om de stad vliegen.