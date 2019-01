Apeldoornse wijkraden mogen alsnog meepraten over inspraak

Dorps- en wijkraden zijn wel degelijk hartstikke belangrijk, maar ze moeten wel met de tijd meegaan. De raden hebben in de toekomst niet meer het 'monopolie' op inspraak in Apeldoorn. Dat bepaalde de gemeenteraad gisteravond.

Hoe en óf de positie van de dorps- en wijkraden de komende twee of drie jaar wordt afgebouwd is nog steeds niet duidelijk. Het magische woord binnen de discussie over de raden is 'burgerparticipatie'. Burgers en belangengroepen hebben de dorps- en wijkraden anno 2019 niet meer per se nodig om hun geluid te laten klinken op het Stadhuis, zo vindt de gemeenteraad. En daarom stelde ze de juridische positie en de jaarlijkse subsidie van de 23 dorps- en wijkraden ter discussie. Die reageerden furieus, vanuit het gevoel dat ze juist over dit onderwerp niet genoeg zijn gehoord.

Meerdere raadsfracties gaven gisteravond wel toe dat dit allemaal 'geen schoonheidsprijs' verdient. Bovendien namen ze twee moties aan die alsnog de waardering uitstraalden die de 23 raden tot dusver hadden gemist.

Startschot

Dat de raden met één pennenstreep gelijk worden geschakeld met bijvoorbeeld de actiegroep 'Behoud onze boom' is niet aan de orde. ,,Dit is in feite pas het startschot om stappen te zetten'', verwoordde PvdA-raadslid Ties Stam het. ,,Maar dit is wel nodig om mee te gaan in de veranderende maatschappij en veranderende inspraakvormen. De komende jaren moeten we dat vorm geven.''

Arjan Speelman, voorzitter van de wijkvereniging Berg en Bos, is blij dat de raad nu heeft erkend dat er dingen zijn misgegaan, maar ook dat de dorps- en wijkraden worden betrokken bij de gesprekken over de toekomst. ,,Alle raden worstelen met de vraag: hoe moderniseren we ons. Het is belangrijk daar open over in gesprek te gaan.''