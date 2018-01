Apeldoornse winkeliers verzetten zich tegen komst Action en Kruidvat

Apeldoorner Wim H. ontkent witwassen geld zes jaar na 'Ananasgate'

11:28 Apeldoorner Wim H. ontkent dat hij crimineel geld heeft witgewassen. De eigenaar van de inmiddels failliete groente- en fruithandel Heemskerk B.V. was in 2012 ontvanger van grote ladingen cocaïne verborgen in ananassen. Vandaag staat hij tegenover de rechtbank in Zutphen.