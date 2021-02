Apeldoornse zangcoaches zingen persoonlijk Valentijnslied bij je voordeur

,,Onze school zit natuurlijk nu dicht’’, legt Joji Na uit. ,,We doen veel online qua lessen en dat is fijn, maar je merkt dat mensen toch op zoek zijn naar contact. Elkaar ontmoeten en dan bedoel ik fysiek in plaats van via een scherm. Echt even in de ogen kijken, een goed gesprek, een schouderklopje of een knuffel. Dat is wat veel mensen missen. Daar is dit idee uit ontstaan. We zijn een creatief bedrijf en we kijken graag naar wat je wel kunt doen.’’