Apeldoornse zangeres Joyce houdt benefietconcert tegen pesten

Premium Apeldoor­ners beticht van moderne slavernij

10 september Hebben twee broers uit Apeldoorn (39 en 43 jaar) zich schuldig gemaakt aan het vijf jaar lang uitbuiten van een verstandelijk beperkte man in hun restaurants in Deventer? Of is er helemaal geen sprake van ‘moderne slavernij’ zoals de mannen wordt verweten en heeft het slachtoffer zichzelf in de nesten gewerkt door schulden bij hen op te bouwen door drankmisbruik?