Apeldoornse zwerfjongeren stralen op de Loolaan

Foute agenten te vaak doodgezwegen

8:09 Binnen de politie heerst een taboe op het praten over corrupte agenten. Alleen door in de dagelijkse praktijk en in de opleiding meer aandacht te geven aan corruptiezaken binnen het korps is het aantal 'foute' agenten terug te dringen, stellen vakbondsman Jan Struijs en politiewetenschapper Jaap Timmer. Er is een cultuuromslag nodig, menen zij. In 2017 waren er 184 interne onderzoeken in Oost-Nederland. Politiechef Oscar Dros: ,,Er wordt al strenger gescreend.’’