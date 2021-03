Apenheul-bezoekers pas op: fraudeurs kunnen je geld aftroggelen na datalek

Veertig minuten rijden voor een ijsje: het uitje dat nog wél kan

27 februari Lange rijen vandaag bij IJs van Co in toeristendorp Hoenderloo. Niet alleen omdat daar naar eigen zeggen ‘het lekkerste ijs van de Veluwe’ wordt verkocht en omdat het loket eerder dan normaal weer open is. Maar vooral ook om even adem te halen in coronatijd. ,,Dit is een van de weinige uitjes die nog wel kunnen.’’ Dan is veertig minuten rijden geen enkel probleem.