Apenheul brengt babynieuws dat bijna nooit voorkomt

Het is namelijk tien jaar geleden dat er voor het laatst een leeuwenstaartmakaak werd geboren in Apenheul. Leeuwenstaartmakaken zijn sowieso zeldzaam in dierentuinen in Nederland. Apenheul is één van de twee dierentuinen binnen de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen waar deze apensoort uit het zuidwesten van India rondloopt. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is de andere.