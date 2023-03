Apenheul is eerste dierenpark ter wereld waar talapoins vrij tussen bezoekers lopen

Veluws woorden­boek krijgt digitale versie, en daar is best wat om te doen: duuf of doeve?

Jan van Leeuwen vindt het mooi en goed om streektaal nog eens extra onder de aandacht te brengen. ,,Dat kan nooit vaak genoeg gebeuren”, zegt de veurzitter van Stichting Dialect Heerde/ Waopmvelde. Op dinsdagavond 28 maart wordt het digitaal Veluws woordenboek in Emst gepresenteerd. Al is er meteen een kanttekening. Want bestaat hét Veluws dialect wel?