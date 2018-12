Apenheul kan 'Leukste uitje van Nederland’ worden

In totaal brachten de afgelopen tijd 63.000 ANWB-leden landelijk hun stem uit. Daaruit is ook een provinciale top-tien ontstaan. ‘Het leukste uitje van Gelderland’, zou volgend jaar wel eens uit de gemeente Apeldoorn kunnen komen. Bij de tien uitjes die in de race zijn voor deze deeltitel zitten drie Apeldoornse kandidaten: Natuurpark Berg en Bos, buurman Klimbos Veluwe en de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Beekbergen. Ook het Zandsculpturenfestijn in Garderen en het Bakkerijmuseum in Hattem zijn kanshebber.