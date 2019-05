Apenheul komt met blij nieuws

In het wild

Van alle dierentuinen in Europa leeft in Apenheul de grootste groep Boliviaanse doodshoofdapen. Daar lopen ze gewoon los tussen de bezoekers, wat de doodshoofdapen enorm populair maakt bij het publiek. De kleintjes zijn dan ook van heel dichtbij te bewonderen op de ruggen van hun moeders. Bovendien wordt het een groot feest der herkenning. Tussen apen en mensen zijn namelijk veel overeenkomsten als het aankomt op de opvoeding van kinderen.

Crèche

Zo drinken de doodshoofdapenbaby’s voorlopig nog melk bij hun moeder en gaan ze als ze een paar maanden oud zijn ‘naar de crèche’ – een vorm van moederzorg die Apenheul in de loop der jaren zelf bij deze apensoort heeft ontdekt. De moeders parkeren hun kinderen op een centrale plek in een boom en laten een ander vrouwtje oppassen. Zo hebben ze zelf even de handen vrij. Bezoekers van Apenheul worden in het park op deze en nog veel meer overeenkomsten tussen apen en mensen gewezen nu dit jaar het thema ‘Herken jezelf’ centraal staat.

72

De groep Boliviaanse doodshoofdapen in Apenheul telt nu 72 apen. In het wild komt de apensoort voor in de tropisch regenwouden en mangrovebossen van Bolivia, Peru en Brazilië. Boliviaanse doodshoofdapen worden niet bedreigd, maar hun leefgebied wordt wel steeds kleiner door boskap. Apenheul is onderdeel van een Europees fokprogramma om deze apensoort in dierentuinen in stand te houden.