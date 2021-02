Apenheul krijgt steun van gemeente Apeldoorn om toekomst veilig te stellen

Apenheul viert dit seizoen zijn vijftigjarige bestaan, maar door de coronacrisis gebeurt dat tegen een gitzwart decor. In augustus maakte directeur Roel Welsing bekend een ontslagronde te moeten doorvoeren, ten koste van tien van de tachtig werknemers. Het aantal flexkrachten was al ingedikt van 170 naar 90. Apenheul zag zijn inkomsten verdampen doordat vanwege corona geen of minder bezoekers mochten worden toegelaten. Op dit moment heeft het park zijn reguliere wintersluiting.