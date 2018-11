Apenheul laat hoogbejaarde neusberen Rico en Nokia samen inslapen

De reden daarvoor is dat de kwaliteit van leven van de twee onder de ondergrens zakte. Het afgelopen half jaar ging de gezondheid van de neusberen hard achteruit. Ze aten en dronken steeds slechter. Beide dieren zagen ook heel slecht. Eén van hen was zelfs nagenoeg blind en kon de weg alleen op de tast vinden.

Rustig aan

De twee kwamen in 2004 over van een dierenpark in het Midden-Amerikaanse land Costa Rica. Daar komen deze zoogdieren ook in het wild voor. Het zijn zoals de naam al zegt, geen apen, maar ze behoren tot de familie van de kleine beren. In het wild worden ze vaak niet ouder dan 10 jaar. Vanwege hun hoge leeftijd deden Rico en Nokia het al een hele tijd rustig aan. Het koppel sliep veel en kwam alleen in actie voor een lekker hapje.