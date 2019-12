Apenheul laat zijn papegaaien uitvliegen boven Apeldoorn: 'Ze komen vanzelf weer terug’

,,We hebben na klachten uit de buurt besloten ze pas tussen 10 uur en 11 uur los te laten’’, vertelt Apenheul-woordvoerder Iris Schapelhouman. ,,Het zijn geen pratende papegaaien, ze maken vooral veel lawaai. Dus we laten ze niet meer vroeg vliegen. Sindsdien zijn er geen problemen meer.’’

Zeldzaam

De vogels kunnen 70 jaar oud worden en zijn nog maar 14 en 15 jaar oud. ,,Dus we kunnen nog vele jaren van ze genieten’’, zegt Schapelhouman. Normaal komen deze ara's alleen voor in Oost-Panama, Noordwest-Colombia ten oosten van het Andesgebergte en Venezuela tot Guyana. En ook in het zuidelijk van Latijns Amerika tot aan de staten Paraná en Mato Grosso in Brazilië en in Noordoost-Bolivia, Paraguay en Noord-Argentinië.