Apenheul maandag weer open, maar wel met ‘tijdslot’ voor bezoekers

Rechtbank beslist: verdachte steekpar­tij uit Apeldoorn blijft in cel

11:09 De rechtbank in Zutphen heeft beslist dat M.D. (36) uit Apeldoorn voorlopig achter de tralies blijft. D. vroeg vrijdag in een online pro forma-zitting om vrijlating, maar dat verzoek is afgewezen. De man wordt ervan verdacht iemand in de rug te hebben gestoken op 24 januari in zijn woonplaats.