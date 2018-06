Apenheul opgetogen over geboorte gouden leeuwaap-tweeling

Dat volgt op tientallen geboortes van andere soorten, dit voorjaar. De aanwinst van de tweeling is een bijzonder moment voor Apenheul. 'Allereerst omdat Apenheul onderdeel is van een fokprogramma voor gouden leeuwapen', beschrijft het park. Deze apensoort leeft in het wild in Brazilië. Hun voortbestaan daar wordt bedreigd door de houtkap. Het Apeldoornse park houdt in samenwerking met andere dierentuinen een 'reservepopulatie' gouden leeuwapen in stand.

Succesvol

In de jaren '90 lukte het zelfs een aantal gouden leeuwapen uit het fokprogramma terug te zetten in het wild. 'Tussen de circa 1.600 gouden leeuwapen in Brazilië lopen dus ook nakomelingen van gouden leeuwapen uit Apenheul rond.' Het is de enige apensoort waarvoor zo'n succesvol herintroductieprogramma is doorgevoerd, aldus Apenheul.