Apenheul schrapt pre-opening seizoen wegens corona, festiviteit prinses Margriet gaat wel door

video Bij de huisarts in Apeldoorn is het juist rústiger

13:00 Wie een een drukte van belang verwacht in de wachtruimte van huisartsencentrum Welgelegen in Apeldoorn, komt deze vrijdagochtend bedrogen uit. Want juist door de nieuwe strengere richtlijnen met betrekking tot het coronavirus reageren patiënten volgens huisartsen Rim Bruens en Gerdine van Kooten heel verstandig. ,,Ze denken, een huisartsenbezoek is nu niet per sé nodig. We zoeken niet de drukte van een wachtruimte op".