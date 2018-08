Apenheul verbaasd over vermeend 'imagoprobleem'

In dat onderzoek daalde Apenheul van twee naar vier bij de populairste dierentuinen, op een lijst van populaire dagjes uit. De marketingafdeling mag zich achter de oren krabben, gaf onderzoeker Hendrik Beerda in de Stentor aan: ,,De populariteit neemt gestaag per jaar af, ze kampen met een ingedut imago."

Voor Apenheul is het juist essentieel hoe bezoekers tegen het park aankijken. In plaats van 'zich achter de oren te krabben' zocht de marketingafdeling in Berg en Bos er de onderzoeken bij waarover Apenheul zelf beschikt. De conclusies staan haaks op die van Beerda. Het imago van Apenheul zit juist al jaren in de lift.

Uitleg

,,Omdat we Beerda's conclusies niet snappen hebben we uitleg gevraagd'', zegt woordvoerster Susan Fledderus. ,,Daaruit bleek dat in zijn onderzoek wordt uitgegaan van de doelgroep 'algemeen Nederland breed'. Voor ons is die categorie echter minder relevant. Voor ons is de belangrijkste categorie 'gezinnen met kinderen'. Als Beerda die als uitgangspunt had genomen, waren zijn conclusies waarschijnlijk anders geweest.''

De laatste jaren wordt stevig gewerkt aan het imago van Apenheul en daarbij worden goede resultaten geboekt, stelt Fledderus. ,,Toen ik hier in 2010 kwam hadden we weinig budget voor campagnes. Sindsdien gingen we billboards plaatsen en is ons mediabudget ieder jaar omhoog gegaan. Daardoor kunnen we nu zowel in mei als in de zomer een grote campagne houden, met reclame op de publieke zenders, RTL4 en 5 en kinderkanalen.''

ANWB-onderzoek

Die campagnes hebben niet enkel als doel de naamsbekendheid te vergroten. ,,We gebruiken ze bijvoorbeeld ook om te sturen om bezoekersaantallen. Wie vroeg komt, kan goedkoper het park in, bijvoorbeeld. Dat is belangrijk voor de klantwaardering. In ons topjaar 2014 hadden we 585.000 bezoekers en was het dus gewoon te druk. Door het te spreiden vinden de mensen het prettiger.''

Apenheul meet continu hoe de bezoekers het park waarderen. Wie bijvoorbeeld in een fotohuisje gratis een foto 'naar huis' mailt, wordt uitgenodigd een online enquête in te vullen. De waarderingscijfers groeien gestaag, blijkt daaruit: van 8,0 in 2010 tot 8,7 op dit moment. Ook in ANWB-onderzoek oogstte Apenheul de laatste jaren steeds meer waardering.