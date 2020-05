Apenheul vraagt fans om financiële steun vanwege coronacrisis: ‘Nood is hoog’

Vanaf vijf euro per maand kun je Vriend van Apenheul worden. Voor dat bedrag krijg je behalve toegang tot het park ook uitnodigingen voor exclusieve bijeenkomsten. ,,We waren dat al langer van plan", vertelt woordvoerder Miriam Heinsbroek. ,,Maar nu de nood hoog is, is het in een stroomversnelling geraakt.”

Stichting

Aangezien de poort dichtzit, komt er momenteel immers geen cent binnen. Volgens haar hoeven we niet bang te zijn dat Apenheul binnenkort omvalt. ,,We hebben wel een buffer. Maar we kunnen hierdoor geen extra dingen doen. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Het geld dat we normaal gesproken overhouden, moeten we direct weer investeren in het park.”

Ook als dat binnenkort weer opengaat, klotst het geld er niet direct tegen de plinten. Vanwege de anderhalvemeter-regel kunnen er namelijk veel minder mensen dan normaal naar binnen. ,,Dat zal nog minder zijn dan dertig procent van de normale capaciteit”, kondigt Heinsbroek aan. ,,We doen het liever goed en langzaam, dan dat we dingen later weer terug moeten draaien.”

Openingsdatum?