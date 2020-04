Apenheul wordt in de regio het meest gemist tijdens Pasen

De Apenheul in Apeldoorn is het op vier na populairste dagje uit van Nederland. Dat blijkt uit het nieuwste onderzoek van de Amsterdamse adviseur Hendrik Beerda. Het Dolfinarium en Attractiepark Slagharen vallen buiten de top tien.

Beerda legt elke twee jaar de populariteit van de belangrijkste vaderlandse dagattracties naast elkaar. Bijzonder is dat ze op dit moment allemaal gesloten zijn. In de categorie pretparken en dierenparken missen de bezoekers tijdens de Pasen de de Efteling en Blijdorp allermeest. Gevolgd door de Beekse Bergen, het dierenpark in Emmen en de Apenheul. In de categorie leerzame uitjes, is het Rijksmuseum koploper.

Erg jammer

In Apeldoorn reageren ze verheugd op het nieuws. ,,We zijn heel blij met de resultaten uit dit onderzoek”, laat directeur Roel Welsing in een persbericht weten. ,,Het is natuurlijk heel erg jammer dat al die gezinnen met kinderen ons mooie apenpark nu niet kunnen bezoeken.’’

Veel berichten

Volgens woordvoerder Noesjka Verheij krijgt de dierentuin dagelijks berichten van bezoekers die balen van de sluiting. ,,Vooral via social media. We stellen dat zeer op prijs en we hopen dat we snel weer open kunnen.’’ De sfeer op het park is volgens haar goed, maar wat saai. ,,We hebben al verschillende aanvragen van tv-programma's gehad om te mogen draaien, maar er valt niet zoveel bijzonders te zien. De dieren gedragen zich ook niet anders.’’

Voedertijd live