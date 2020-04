Apenheul zendt voedering gorilla’s live uit nu dierenpark dicht blijft

Brandweer trekt beknelde vrouw uit auto na botsing tegen muur in Apeldoorn­se parkeerga­ra­ge

16:38 Een oudere vrouw is woensdagmiddag door de brandweer uit haar auto bevrijd en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ze was, vermoedelijk omdat ze het gaspedaal in plaats van de rem intrapte, tegen een muur in de parkeergarage in het Wilhelminapark in Apeldoorn gereden.