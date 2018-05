App om ervaring met vliegtuiggeluid door te geven

Alain Clark hoofdact tijdens Apeldoorn­se Kanaalcon­cer­ten

16:53 Alain Clark is op zaterdag 25 augustus de hoofdact van de dertiende editie van de Kanaalconcerten in Apeldoorn. Clark, bekend van nummers als 'Father & Friend' dat hij samen met zijn vader zong, 'Blow me away' en 'This ain't gonna work', treedt zaterdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur op. Zijn optreden wordt afgesloten met een vuurwerkshow.