Appartement blijft heel gewild in Apeldoorn, ook al lijken de cijfers anders te zeggen

Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar minder appartementen in Apeldoorn en omgeving verkocht, dan in de eerste drie maanden van 2018. De prijsstijging in die categorie was bovendien beperkt. En toch zijn appartementen nog steeds zeer gewild.

De woningmarkt in de regio Apeldoorn/Epe koelt af, zo blijkt uit kwartaalcijfers van makelaarsorganisatie NVM. Deze regio loopt daarmee in de pas met de landelijke trend. De krapte houdt aan, prijzen blijven stijgen, maar de echte ‘gekte’ neemt af. De krapte bijvoorbeeld is in het afgelopen jaar iets minder knellend geworden. Woningzoekers krijgen dus iets meer keus. De gemiddelde transactieprijs lag 4 procent lager dan in de laatste maanden dan 2018.

Aanbod

Er zijn in de eerste maanden van dit jaar 563 woningen verkocht in deze regio: 4,3 procent meer dan een jaar eerder. Er gingen vooral meer hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen van de hand. Deels is dat toeval, omdat de verkopen afhankelijk zijn van wat er wordt aangeboden.

Kale cijfers

Wat in de praktijk vooral nog steeds heel hard loopt, zijn de tussenwoningen en appartementen, vertelt Frank Huibers, woordvoerder van de NVM-makelaars Apeldoorn/Epe. Wat dat betreft vertekenen de kale cijfers. Er was namelijk 16 procent minder aan verkochte appartementen te noteren. De gemiddelde prijs van een verkocht appartement lag met 163.000 euro bovendien 'slechts’ 2,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. Dat is een stuk minder dan de 5 procent stijging die voor de hele woningmarkt geldt. Een afnemende belangstelling, zou je snel kunnen concluderen, maar ook in dit geval is de verklaring dus een andere: er is weinig (geschikt) aanbod. Want de vraag naar zowel de wat duurdere appartementen (onder meer voor senioren) als naar de goedkope flats (starters en particuliere beleggers) is onverminderd groot. De transactieprijs per vierkante meter sluit beter aan bij dat beeld: die prijs lag begin 2019 12,1 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018.

Toehappen