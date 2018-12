Aquajoggen houdt de 94-jarige Jo uit Apeldoorn topfit: ‘Als de benen vier keer de lucht in moeten, doe ik soms maar drie’

Iedereen weet: Bewegen is gezond. En wie zwemt gebruikt bijna alle spieren. Toch zijn er nauwelijks 80-plussers in het water te vinden. Apeldoorner Jo Mikkers is een uitzondering. Hij is tijdens het aquajoggen in zwembad De Sprenkelaar niet alleen de oudste deelnemer, hij is ook vrijwel altijd de enige man. ,,Zo af en toe komt er weer eens een andere man meedoen’’, weet Mikkers. ,,Maar na twee keer haken ze dan weer af. Waarom weet ik ook niet. Dit is een gezellige groep. En bewegen is voor mannen echt zo gezond als voor vrouwen.’’