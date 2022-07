Architect Hertzberger (deze week 90) hoopt dat hij metamorfose van fameus Centraal Beheer pand tóch meemaakt: ‘Maar schiet op jongens!’

Apeldoor­ner maakt podcast over sterrenkun­di­ge: ’Ik keek naar dezelfde sterrenhe­mel als Pannekoek’

In de nieuwe podcast De Kosmos van Pannekoek, duikt wetenschapsjournalist Edda Heinsmans met de Apeldoornse wetenschapshistoricus Chaokang Tai in het leven van sterrenkundige Anton Pannekoek, geboren in Vaassen. In hun zoektocht naar onontdekte sterrenkunde-schatten doen ze onder meer Kootwijkerzand en een Apeldoornse middelbare school aan.

2 juli