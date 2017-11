Argentijnse nomadenfamilie strijkt neer in Apeldoorn

videoGedurende haar wereldreis, die nu al zeventien jaar aan de gang is, heeft de Argentijnse familie Zapp maar liefst 83 landen bezocht. Met hun oldtimer - een Amerikaanse Graham Paige uit 1929 - heeft het gezin meer dan 350.000 kilometer afgelegd. Vorige maand streek de familie neer in Nederland, de 83e bestemming. Een bezoek aan Apeldoorn kon natuurlijk niet ontbreken. Gisteren kreeg het gezin een rondleiding door Paleis Het Loo.

,,Wat een koninklijke bestemming", grapt vader Herman Zapp met een brede glimlach. ,,Ik ben zo enorm blij om hier te zijn." Het bijna kinderlijke enthousiasme van de Argentijn is bijzonder om te aanschouwen. Na zeventien jaar, 83 landen en ontelbaar veel steden, dorpjes en bezienswaardigheden glundert hij nog altijd van oor tot oor als hij een nieuwe plek bezoekt. Nee, Paleis Het Loo kende Zapp nog niet, maar hij staat deze dinsdagochtend te popelen om daar verandering in te brengen. Na een ontmoeting met de pers en wat nieuwsgierige voorbijgangers, volgt daarom een privé-rondleiding door het paleis.

Vier kinderen

Al zeventien jaar zijn Herman en zijn vrouw Candelaria onderweg. Tijdens de wereldreis werden hun vier kinderen geboren: Pampa (15) in Amerika, Tehue (12) in Argentinië, Paloma (9) in Canada en Wallaby (8) in Australië.

Het gezin toert nu iets meer dan een maand door Nederland. ,,Een prachtig land", oordeelt Herman. ,,Ik ben dol op water en groen." De familie heeft onder andere een bezoek gebracht aan Amsterdam, Den Helder, Leeuwarden, Wageningen en Culemborg.

Mooie verhalen

Tijdens haar 3-daagse verblijf in Apeldoorn, logeert de familie Zapp bij Annet Westebring en haar gezin. ,,Heel bijzonder om deze mensen over de vloer te hebben", vertelt de Apeldoornse. ,,Hun verhalen zijn fantastisch. Het was vannacht dan ook een latertje." Westebring zag het gezin in 2014 voorbijkomen in een aflevering van reisprogramma 'Floortje naar het einde van de wereld'. ,,Vanaf dat moment ben ik de familie blijven volgen op Facebook. En toen ik hoorde dat het gezin naar Nederland kwam, heb ik een mailtje gestuurd met de vraag of ze bij ons wilde komen logeren." Bij deze open uitnodiging werd direct een rondleiding door Paleis het Loo, de werkgever van Westebring, in het vooruitzicht gesteld. Twee dagen later werd de Apeldoornse gebeld door Herman Zapp met de mededeling dat hij dolgraag langs wilde komen met zijn gezin.



Overal fans

De Argentijnse familie wordt op Facebook door bijna 80.000 mensen gevolgd. Overal ter wereld heeft zij fans. Het zeskoppige gezin heeft dan ook nooit moeite met het vinden van een slaapplek. Sterker, in elk land moeten juist honderden uitnodigingen worden afgeslagen. In hotels slapen, daar doet het gezin niet aan. ,,Dat is onpersoonlijk", zegt Herman. ,,Wat onze reis nou juist zo bijzonder maakt, is de mensen die we ontmoeten."

Vandaag vervolgt het gezin zijn reis. Met de oldtimer wordt koers gezet richting het Noord-Brabantse Kaatsheuvel, waar een bezoek wordt gebracht aan de Efteling. Ook op uitnodiging, uiteraard. Daarna neemt de familie afscheid van Nederland en wacht de volgende bestemming: België.