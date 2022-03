Arja (58) verkocht haar succesvolle bedrijf: ‘Ik weet nu dat mijn banksaldo niet bepalend is’

het roer omSteeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Arja van der Pot was niet meer gelukkig in haar werk, verkocht haar succesvolle bedrijf en helpt nu als ondernemerscoach vrouwen die, net als zij, aan hun eigen succes en ambities ten onder dreigen te gaan.