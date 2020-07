Arko stopte als eerste internet in een doosje, nu predikt hij duurzaamheid in de Stedendriehoek

Wil je een nieuwe speel­plaats in de wijk? Meld het de gemeente Apeldoorn!

12 juli Wil je een nieuwe speelplaats in de wijk? Of heb je allerminst een veilig gevoel in de buurt? Bewoners van de gemeente Apeldoorn kunnen meepraten over wat ze bezighoudt in hun wijk of leefomgeving. De gemeente houdt daarom een belevingsonderzoek onder ruim 34.000 Apeldoorners, maar iedereen kan meedoen.