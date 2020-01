Armere inwoners Apeldoorn mogelijk dupe van laag tarief voor thuishulp

Het gaat om hulp die mensen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van de gemeente krijgen. De rijksoverheid droeg een paar jaar geleden zorgtaken over aan gemeenten. Die lokale overheden worstelen daar sindsdien mee, vooral met de financiën. Het Rijk stelt er veel te weinig geld voor beschikbaar, is de terugkerende boodschap. Een belangrijke factor is de eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor thuishulp die ze via de Wmo toegekend krijgen. Voorheen was die inkomensafhankelijk, vorig jaar kwam er één tarief. Iedereen betaalt nu maximaal 19 euro per maand voor die hulp, ongeacht eigen inkomen of vermogen. En waar je op kon wachten, gebeurt: het aantal aanvragen voor de regeling is volgens de gemeente Apeldoorn flink gestegen.