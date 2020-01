Armita Taheri is de nieuwe troef van Baudet voor Gelderland: Thierry zei: ‘Pak ons bij de ballen!’

Ineens stond Armita Taheri (36) op het podium bij het landelijk partijcongres van Forum voor Democratie, duizenden ogen op zich gericht. Ze kreeg een steeds luider applaus van partijgenoten voor haar speech waarin ze zei trots te zijn op Nederland, waarin ze zich uitsprak tegen vrouwenquota en waarin ze het kabinet ervan beschuldigde het land uit te leveren aan onrecht en geweld. Tot dat moment was ze een nog niet al te bekend lid van de Provinciale Staten van Gelderland, sindsdien is ze een rising star in de partij.



Hoe kwam u terecht bij Forum voor Democratie?

,,Ik was me steeds meer aan het opwinden over dingen. Over veel dingen. Het was 2015 toen ik Thierry Baudet bij Powned hoorde vertellen wat een onzin die aparte islamitische gebedsruimtes waren op de Universiteit van Amsterdam. Annabel Nanninga (nu FVD-gemeenteraadslid in Amsterdam, red.) zei: ‘Als je tot bezinning wilt komen, dan ga je maar naar de bieb. Daar is het ook stil’. Ik was het daar helemaal mee eens.”



,,Na de Tweede Kamerverkiezingen stuurde ik een mail naar de partij. Ik vroeg me af of dit wel het Nederland was dat ik wilde voor mijn dochters. Ik wil een Nederland waarin ik zelf opgegroeid ben, dat veel relaxter was, veel prettiger. Dat wil ik ook voor mijn kinderen. Ik kom uit Iran. Zoals ik daar heb geleefd, dat wil ik op geen enkele wijze hier hebben. Zo’n regime, of zo’n cultuur.”