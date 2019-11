Arno uit Apeldoorn gaat samen met 27 vrienden naar de première van de Penoza-film, want hij speelt mee

Je zit straks met 27 vrienden in de zaal. Zit je erg in spanning of je er tijdens de montage bent uitgeknipt?

,,Via via heb ik gehoord dat ik de film heb gehaald. Ik speelde in twee stukjes mee; twee scenes. Een still (zie foto hierboven, red.) van mij naast hoofdrolspeelster Monic Hendrickx komt ook op tv voorbij, bijvoorbeeld in RTL Boulevard. Maar het is natuurlijk afwachten. Tegen mijn vrienden heb ik in ieder geval gezegd dat ze hun ogen goed open moeten houden, want het kan in een flits voorbij zijn.”