Aron (13) haalt internationale kunst naar Apeldoorn

Stalkende Apeldoor­ner (40) biedt excuses aan voor vele telefoon­tjes. ‘Ik kan mezelf wel voor de kop slaan’

27 augustus ,,Bij deze mijn excuses. Welgemeend. Dit had nooit mogen gebeuren en gaat ook niet meer gebeuren.” De 40-jarige J.D. uit Apeldoorn was vanmiddag erg schuldbewust in de Zutphense rechtszaal. Hier stond hij terecht voor stalking van zijn ex-vrouw, ex-schoonvader en buurvrouw.