Arrestatie na bommelding in trein bij station Apeldoorn, passagiers hoorden niets: ‘Daardoor werd ik toch best bang’

Update & Video Verwarde, voortvluch­ti­ge ‘Spiderman’ in onderbroek zet buurt in Apeldoorn op stelten

17 september Een verwarde man van 37 jaar heeft een buurt in Apeldoorn vanmorgen rond half zes flink op stelten gezet. De man klom in zijn onderbroek van balkon naar balkon, trapte ramen in, schopte tegen deuren aan en wilde niet naar beneden komen.