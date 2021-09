Arrestatie na bommelding in trein bij station Apeldoorn

LEZERSREACTIE ‘Provincie, je stond erbij en je keek ernaar toen de drukte op de Veluwe toenam’

9:49 Het is verbazingwekkend dat juist nu de provincie in ‘samenzang’ met terreineigenaren komt met een plan voor het wegnemen van recreatiedruk en deels de oplossing vindt in het invoeren van betaald parkeren op de Veluwe. Juist nu bevolkingsgroei en pandemie aangeven hoe belangrijk het is voor overheden te voorzien in voldoende recreatieve ruimte.