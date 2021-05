Arrestatie na zware crash bij Ugchelen, zoektocht naar andere inzittenden in bosgebied

Beide liften op station Apeldoorn defect, oplossing laat nog dagen op zich wachten

5 mei Problemen op station Apeldoorn, want beide liften daar zijn al langere tijd defect. De NS heeft de oplossing niet zo snel voorhanden: onderdelen voor de reparatie zijn besteld, maar laten nog dagen op zich wachten. De reiziger is ondertussen de dupe. ,,Mensen die afhankelijk zijn van de lift kunnen we nu niet helpen.”