Arrestatieteam grijpt in bij persoon op dak in hartje Apeldoorn

Redding voor Drakenboot­fes­ti­val Apeldoorn: evenement blijft op Zwitsalter­rein

16 juli Het Drakenbootfestival in Apeldoorn kan in zijn huidige vorm blijven bestaan. In elk geval wat betreft de locatie is die zekerheid er nu, want het evenement kan nog jaren terecht op het Zwitsalterrein.