Arriva wil eind 2022 via Apeldoorn stoptrein tussen Amersfoort en Zutphen laten rijden

De Arriva-trein zou dan gaan rijden vanaf 16 december 2022, alleen op werkdagen buiten de vakantieperiode. De trein maakt tussenstops in Voorst-Empe, Klarenbeek, Apeldoorn de Maten en Apeldoorn. Voor reizigers zou dat betekenen dat ze vanaf eind volgend jaar niet meer hoeven over te stappen in Apeldoorn.

Of Arriva de ritten definitief mag gaan rijden, hangt af van Prorail. De spoorbeheerder verdeelt de ruimte op het spoor tussen concurrerende vervoerders NS en Arriva en moet nog onderzoeken of er genoeg capaciteit is. Dat wordt in het voorjaar duidelijk. Arriva is ook van plan om één keer per week een nachttrein te laten rijden op de trajecten Groningen-Schiphol en Maastricht-Schiphol.