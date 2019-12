Asbest in natuur bij Radio Kootwijk moet weg, maar dat heeft voor Staatsbosbeheer ‘geen prioriteit’

Geen hoofdprioriteit

Boswachter Laurens Jansen erkent dat. ,,We worden er helaas regelmatig mee geconfronteerd dat asbest wordt aangetroffen in het bos. We moeten ervoor zorgen dat dit wordt weggehaald, maar dat heeft geen hoofdprioriteit. In dit specifieke geval staan er al anderhalf jaar hekken omheen. We hebben hier contact over gehad met zowel de provincie Gelderland als de gemeente Apeldoorn. Omdat de hekken eromheen staan is het er veilig en is er geen spoed geboden. De hoop is wel dat het weer wordt opgepakt.’’